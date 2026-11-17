Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик исключил из своих планов сразу двух фланговых защитников - француза Жюля Кунде и испанца Алехандро Бальде, передают Vesti.kz.

Кунде и Бальде могут покинуть "Барселону"

По информации инсайдера Маттео Моретто, руководство каталонского клуба готово рассмотреть предложения по обоим футболистам. При этом наиболее вероятным сценарием считается их уход уже в январе.

В текущем сезоне Кунде и Бальде потеряли места в основном составе команды Флика. Сообщается, что интерес к защитникам проявляют несколько топ-клубов английской премьер-лиги (АПЛ), которые могут побороться за их подписание в зимнее трансферное окно.

Сколько стоят защитники "Барселоны"

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего Алехандро Бальде составляет 40 миллионов евро. 28-летний Жюль Кунде оценивается в 55 миллионов евро.

Таким образом, суммарная оценочная стоимость двух защитников достигает 95 миллионов евро.

Ранее главный тренер лондонского "Челси" Хаби Алонсо одобрил покупку двух игроков "Барселоны" в "Челси" за 180 миллионов.

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