Лондонский "Челси" рассматривает возможность приобретения сразу двух футболистов каталонской "Барселоны" в зимнее трансферное окно и готовит на эти цели 180 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Алонсо хочет видеть в "Челси" Лопеса и Кунде

По информации El Nacional, главный тренер английского клуба Хаби Алонсо выступил инициатором переговоров по полузащитнику Фермину Лопесу и защитнику Жюлю Кунде. Испанский специалист рассчитывает усилить обе линии состава перед второй половиной сезона.

За 23-летнего Лопеса "Челси" готов предложить 120 миллионов евро.

Фермин Лопес Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Ещё 60 миллионов лондонцы могут выделить на трансфер 28-летнего Кунде.

Жюль Кунде Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

"Барселона" может получить 180 миллионов евро

Таким образом, общая сумма потенциальных сделок может составить 180 миллионов евро. Для каталонского клуба это возможность получить значительные средства, однако, по данным источника, руководство "Барселоны" должно будет оценить не только финансовую выгоду, но и спортивные последствия ухода сразу двух важных игроков.

Ранее сообщалось, что Алонсо призвал "Челси" купить звезду "Барселоны" в январе.

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