Алонсо призвал "Челси" купить звезду "Барселоны" в январе

Лондонский "Челси" готовит новое предложение по защитнику каталонской "Барселоны" и сборной Франции Жюлю Кунде, которого хотел бы видеть в своей команде главный тренер "синих" Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

"Челси" готовит предложение по Кунде

По информации SPORT, английский клуб намерен вернуться к кандидатуре французского футболиста в январе и сделать каталонцам значительно улучшенное предложение. Одним из факторов, подталкивающих "синих" к такому шагу, может стать возможный уход правого защитника Мало Гюсто.

При этом "Барселона" не намерена расставаться с Кунде без предварительного поиска подходящей замены в оборонительной линии.

Жюль Кунден Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Кунде может покинуть "Барселону"

Француз выступает за каталонский клуб с 2022 года, когда перешёл из "Севильи" за 50 миллионов евро. За это время защитник стал одним из ключевых футболистов команды, однако в последнее время, по имеющимся данным, начал терять доверие главного тренера Ханси Флика.

В нынешнем сезоне Кунде провёл восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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