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Алонсо призвал "Челси" купить звезду "Барселоны" в январе

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Алонсо призвал "Челси" купить звезду "Барселоны" в январе Хаби Алонсо. Фото: ©Depositphotos/[email protected]

Лондонский "Челси" готовит новое предложение по защитнику каталонской "Барселоны" и сборной Франции Жюлю Кунде, которого хотел бы видеть в своей команде главный тренер "синих" Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

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Лондонский "Челси" готовит новое предложение по защитнику каталонской "Барселоны" и сборной Франции Жюлю Кунде, которого хотел бы видеть в своей команде главный тренер "синих" Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

"Челси" готовит предложение по Кунде

По информации SPORT, английский клуб намерен вернуться к кандидатуре французского футболиста в январе и сделать каталонцам значительно улучшенное предложение. Одним из факторов, подталкивающих "синих" к такому шагу, может стать возможный уход правого защитника Мало Гюсто.

При этом "Барселона" не намерена расставаться с Кунде без предварительного поиска подходящей замены в оборонительной линии.

Жюль Кунден в составе Жюль Кунден Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Кунде может покинуть "Барселону"

Француз выступает за каталонский клуб с 2022 года, когда перешёл из "Севильи" за 50 миллионов евро. За это время защитник стал одним из ключевых футболистов команды, однако в последнее время, по имеющимся данным, начал терять доверие главного тренера Ханси Флика.

В нынешнем сезоне Кунде провёл восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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