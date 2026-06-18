Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике не упустил возможности поддеть мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

В беседе с журналистами экс-футболист прокомментировал смену тренера в стане "сливочных" и с иронией высказался как о Жозе Моуринью, так и о бывшем наставнике команды Альваро Арбелоа.

По словам Пике, он даже хотел, чтобы Арбелоа сохранил свой пост после окончания сезона.

"Честно говоря, по ходу сезона я надеялся, что "Реал" прибавит в игре – не потому, что я хотел их побед, а потому что тогда Арбелоа мог бы остаться. Думаю, он здорово всех повеселил. История со шкафом для трофеев, разговоры про дух Хуанито перед матчем с "Леванте". Мне такие вещи нравятся" – цитируют бывшего игрока "Барселоны" Marca.

Досталось от Пике и новому главному тренеру мадридцев. По мнению испанца, с приходом Моуринью разговоров о футболе вокруг "Реала" станет еще меньше:

"Моуринью – отличный кандидат для того, чтобы устраивать шоу. Думаю, футбола в обсуждениях станет еще меньше", – отметил Пике.

Напомним, Арбелоа возглавил мадридский клуб по ходу сезона после ухода Хаби Алонсо, однако летом руководство приняло решение назначить главным тренером Жозе Моуринью.

Отметим, что главными успехами Жерара Пике на международной арене стали победы на чемпионате мира 2010 года и чемпионате Европы 2012 года в составе испанской сборной.

На клубном уровне защитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов: один раз с "Манчестер Юнайтед" и трижды в составе "Барселоны".

Вместе с каталонским клубом он также девять раз становился чемпионом Испании, а в Англии завоевал титул победителя премьер-лиги в составе манчестерского гранда в сезоне-2007/08.

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