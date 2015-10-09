"Реал" получит 20 миллионов благодаря трансферу в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" близок к оформлению одного из самых неожиданных трансферов этого лета, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб договорился о переходе вингера "Осасуны" и сборной Испании Виктора Муньоса.

Сообщается, что мерсисайдцы не только согласовали личный контракт с футболистом, но и активировали пункт о выкупе в размере 40 миллионов евро. Соглашение с игроком будет рассчитано до лета 2032 года.

Отметим, что памплонский клуб он перешел всего год назад за пять миллионов евро из мадридского "Реала".

Особенно примечательно, что еще несколько дней главным претендентом на Муньоса считался "Ньюкасл". Английский клуб вел переговоры с окружением футболиста и был близок к сделке, однако в последний момент в борьбу вмешался "Ливерпуль" и сумел перехватить трансфер.

🚨💣 The exclusive news out of nowhere: Víctor Muñoz will be new Liverpool player on contract until June 2032.



Hijack completed tonight and #LFC to pay €40m to Osasuna (and €20m will go to Real Madrid). pic.twitter.com/KqguZESoyA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

Для мадридского "Реала" эта операция также окажется выгодной. При продаже Муньоса в "Осасуну" летом 2025 года "сливочные" сохранили за собой часть экономических прав на игрока.

Поэтому из 40 миллионов евро около 20 миллионов получит именно мадридский клуб.

Сейчас 22-летний футболист находится в расположении сборной Испании на чемпионате мира-2026. В стартовом матче против Кабо-Верде он остался в запасе, однако это не помешало интересу со стороны одного из самых титулованных клубов Англии.

После перехода из системы "Реала" в "Осасуну" он быстро закрепился в основном составе и провел 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и пять результативных передач.

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