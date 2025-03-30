Полузащитник Иско был признан лучшим игроком марта в чемпионате Испании. Престижную награду, присуждаемую Ла Лигой, он получил впервые в текущем сезоне, передают Vesti.kz.

Футболист "Бетиса" провел выдающийся месяц, став ключевой фигурой в составе команды Мануэля Пеллегрини, которая одержала три победы в трех матчах. Несмотря на амплуа полузащитника, Иско является вторым бомбардиром клуба и играет важнейшую роль в атакующих действиях.

Март начался для него с яркого выступления против "Реала" (2:1), где он реализовал пенальти и был признан лучшим игроком встречи. Затем он провел весь матч против "Лас-Пальмаса" (1:0), внеся вклад в победу, хотя и не реализовал пенальти в концовке. Завершил месяц полузащитник эффектным камбэком в игре с "Леганесом": при счете 0:2 он забил с пенальти и ассистировал на победный гол, обеспечив своей команде волевую победу (3:2).

В финальном голосовании Иско опередил таких игроков, как Килиан Мбаппе ("Реал"), Педро Диас ("Райо Вальекано"), Умар Садик ("Валенсия") и Маркос Алонсо ("Сельта").

Напомним, что Иско выступал за "Реал" в период 2013-2022 годов. Также в его карьере были "Севилья", "Малага" и "Валенсия".