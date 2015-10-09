Испания
Сегодня 07:50
 

Драмой завершился финальный матч "Атлетико" в Кубке Испании

Драмой завершился финальный матч "Атлетико" в Кубке Испании ©instagram.com/realsociedad

На стадионе Олимпико де Севилья — Ла Картуха состоялся финальный матч Кубок Испании 2025/2026, в котором сошлись мадридский "Атлетико" и "Реал Сосьедад", передают Vesti.kz

Основное и дополнительное время завершились вничью — 2:2, а в серии пенальти точнее оказались футболисты "Реала Сосьедад" — 4:3.

Уже на 15-й секунде встречи счёт открыл вингер баскского клуба Андер Барренечеа. На 19-й минуте полузащитник "Атлетико" Адемола Лукман восстановил равновесие. Перед самым перерывом, на 45+1-й минуте, капитан "Реала Сосьедад" Микель Оярсабаль реализовал пенальти и вновь вывел свою команду вперёд. Во втором тайме форвард мадридцев Хулиан Альварес сравнял счёт на 83-й минуте.


В дополнительное время команды не смогли забить, и судьба трофея решалась в серии 11-метровых, где удача улыбнулась "Реалу Сосьедад".

Этот триумф стал для "Реала Сосьедад" четвёртым в истории турнира. Действующим победителем до этого оставалась "Барселона", которая 26 апреля 2025 года в финале обыграла "Реал Мадрид" со счётом 3:2 в дополнительное время.

