Игнорировал "Реал" и грандов Европы: лидер "Челси" шокировал решением

Полузащитник Мойсес Кайседо сделал выбор в пользу стабильности, отказавшись от предложений со стороны "Реала" и ряда других топ-клубов ради продолжения карьеры в "Челси", сообщают Vesti.kz со ссылкой на TEAMtalk.

17 апреля лондонцы официально объявили о продлении контракта с 24-летним эквадорцем — новое соглашение рассчитано до 2033 года.

По данным источника, интерес к хавбеку также проявляли ПСЖ и "Бавария". При этом по новому контракту Кайседо будет зарабатывать около 200 тысяч фунтов (230 тысяч евро) в неделю.

Latest Real Madrid transfer rumours, including Moises Caicedo and David Alaba #RMCFhttps://t.co/bTgu4RhN7P — TEAMtalk (@TEAMtalk) April 18, 2026

Футболист перебрался в "Челси" летом 2023 года из "Брайтона" и с тех пор стал важной частью команды. За это время он провёл 141 матч во всех турнирах, записав на свой счёт восемь голов и 11 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет около 110 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!