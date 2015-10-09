Англия
Сегодня 16:37
 

Игнорировал "Реал" и грандов Европы: лидер "Челси" шокировал решением

Игнорировал "Реал" и грандов Европы: лидер "Челси" шокировал решением

Полузащитник Мойсес Кайседо сделал выбор в пользу стабильности, отказавшись от предложений со стороны "Реала" и ряда других топ-клубов ради продолжения карьеры в "Челси", сообщают Vesti.kz со ссылкой на TEAMtalk.

17 апреля лондонцы официально объявили о продлении контракта с 24-летним эквадорцем — новое соглашение рассчитано до 2033 года.

По данным источника, интерес к хавбеку также проявляли ПСЖ и "Бавария". При этом по новому контракту Кайседо будет зарабатывать около 200 тысяч фунтов (230 тысяч евро) в неделю.

Футболист перебрался в "Челси" летом 2023 года из "Брайтона" и с тех пор стал важной частью команды. За это время он провёл 141 матч во всех турнирах, записав на свой счёт восемь голов и 11 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет около 110 миллионов евро.

