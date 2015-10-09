"Челси" Сатпаева подписал новое соглашение со своим лидером

Лондонский "Челси" объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с лидером полузащиты Мойсесом Кайседо, передают Vesti.kz.

Эквадорец, ставший ключевой фигурой в составе "синих", останется в клубе ещё на семь лет.

Главные достижения Кайседо в "Челси" к 2026 году:

• Трофеи: помог команде выиграть Лигу конференций УЕФА и Клубный чемпионат мира.

• Статистика: провёл 140 матчей, забил восемь голов (включая "Лучший гол сезона-2024").

• Признание: лучший игрок "Челси" сезона-2024/25 по версии как болельщиков, так и партнёров по команде.

• Лидерство: в текущем сезоне примерил капитанскую повязку, в том числе в недавнем матче против "Манчестер Сити".

"Моя мечта - стать легендой "Челси". Мы только начали наш путь, и я голоден до новых побед", - прокомментировал продление контракта 24-летний полузащитник.

Напомним, что 17-летний казахстанский нападающий Дастан Сатпаев летом отправится в систему лондонского "Челси". Английский клуб подписал игрока в 2025 году, однако по условиям соглашения он сможет присоединиться к команде после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

Фото: ©ФК "Челси"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!