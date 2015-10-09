Англия
Сегодня 19:50
 

"Челси" Сатпаева подписал новое соглашение со своим лидером

©Depositphotos/rarrarorro

Лондонский "Челси" объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с лидером полузащиты Мойсесом Кайседо, передают Vesti.kz.

Эквадорец, ставший ключевой фигурой в составе "синих", останется в клубе ещё на семь лет.

Главные достижения Кайседо в "Челси" к 2026 году:

• Трофеи: помог команде выиграть Лигу конференций УЕФА и Клубный чемпионат мира.

• Статистика: провёл 140 матчей, забил восемь голов (включая "Лучший гол сезона-2024").

• Признание: лучший игрок "Челси" сезона-2024/25 по версии как болельщиков, так и партнёров по команде.

• Лидерство: в текущем сезоне примерил капитанскую повязку, в том числе в недавнем матче против "Манчестер Сити".

"Моя мечта - стать легендой "Челси". Мы только начали наш путь, и я голоден до новых побед", - прокомментировал продление контракта 24-летний полузащитник.

Напомним, что 17-летний казахстанский нападающий Дастан Сатпаев летом отправится в систему лондонского "Челси". Английский клуб подписал игрока в 2025 году, однако по условиям соглашения он сможет присоединиться к команде после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

Фото: ©ФК "Челси"

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 32 15 10 7 57-45 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 32 8 12 12 39-49 36
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
19 апреля 00:00   •   не начат
Челси
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 1 человек

