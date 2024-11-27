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Джуд Беллингем сделал признание об уходе из "Реала"

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Джуд Беллингем сделал признание об уходе из "Реала" ©Depositphotos.com/Musiu0

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем прокомментировал слухи о переходе в "Ливерпуль", передают Vesti.kz.

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Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем прокомментировал слухи о переходе в "Ливерпуль", передают Vesti.kz.

Будущий переезд в Ливерпуль? Думаю, следующие 10-15 лет пройдут для меня в белых тонах! Я очень счастлив в "Реале", – цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.

Беллингем перешел в "Реал" из дортмундской "Боруссии" в прошлом году за 113 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2029-го.

Беллингем в нынешнем сезоне Ла Лиги провел 9 матчей за "сливочных", забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего хавбека оценивается в 180 миллионов евро.

Беллингем является воспитанником "Бирмингема", за который выступал в период 2019-2020 годов, после чего был продан в "Боруссию" за 30,15 миллиона евро.

"Реал" потерял самого дорогого футболиста мира

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
3 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5 Брайтон энд Хов Альбион 12 6 4 2 21-16 22
6 Тоттенхэм Хотспур 12 6 1 5 27-13 19
7 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
8 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10 Ньюкасл Юнайтед 12 5 3 4 13-13 18
11 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12 Манчестер Юнайтед 12 4 4 4 13-13 16
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм Юнайтед 12 4 3 5 15-19 15
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон Уондерерс 12 2 3 7 20-28 9
18 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4

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