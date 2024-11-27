Джуд Беллингем сделал признание об уходе из "Реала"
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем прокомментировал слухи о переходе в "Ливерпуль", передают Vesti.kz.
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем прокомментировал слухи о переходе в "Ливерпуль", передают Vesti.kz.
Будущий переезд в Ливерпуль? Думаю, следующие 10-15 лет пройдут для меня в белых тонах! Я очень счастлив в "Реале", – цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.
Беллингем перешел в "Реал" из дортмундской "Боруссии" в прошлом году за 113 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2029-го.
Беллингем в нынешнем сезоне Ла Лиги провел 9 матчей за "сливочных", забив 2 гола и отдав 2 ассиста.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего хавбека оценивается в 180 миллионов евро.
Беллингем является воспитанником "Бирмингема", за который выступал в период 2019-2020 годов, после чего был продан в "Боруссию" за 30,15 миллиона евро.
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