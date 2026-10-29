Испания
Вчера 17:43

Дерзкий план в Ла Лиге: новый тренер хочет забрать двух талантов "Барселоны"

Хамза Абделькарим. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Новый главный тренер "Эспаньола" Эдер Сарабия обратился к спортивному директору клуба Мончи с просьбой арендовать в январское трансферное окно 2027 года двух игроков "Барселоны" - 18-летнего египетского центрального нападающего Хамзу Абделькарима и 20-летнего шведского вингера Руни Бардагджи, передают Vesti.kz.

Как сообщают испанские СМИ, 46-летний специалист, сменивший Маноло Гонсалеса и подписавший контракт до 30 июня 2028 года, стремится усилить атаку команды, которая находится в зоне вылета Ла Лиги. Опыт работы Сарабии ассистентом Кике Сетьена в "Барселоне" в сезоне-2019/20 может облегчить переговоры, однако каталонский клуб рассчитывает на обоих игроков в будущем.

Ситуации футболистов различаются:

• Хамза Абделькарим имеет контракт до 2030 года и стал лучшим бомбардиром предсезонки при Ханси Флике, но получает мало времени из-за конкуренции с Рафиньей и Габриэлом Жезусом. В его пользу также высказывался Ламин Ямаль.

• Руни Бардагджи может сыграть на обоих флангах, но с августа 2026 года восстанавливается после операции на передней крестообразной связке колена, и его возвращение ожидается в начале 2027 года.

Следующую игру в Ла Лиге "Эспаньол" проведёт на выезде с "Вильярреалом" 30 октября.

Ранее стало известно, что спортивный директор "Барселоны" Деку хочет опередить ПСЖ и подписать бразильского вингера, подробности - здесь.

В Барселоне объявили о назначении нового главного тренера

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2 Атлетико М 10 8 1 1 20-8 25
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
8 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
9 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
12 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
13 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
17 Райо Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
18 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 10 0 5 5 7-19 5

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