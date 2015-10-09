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Испания
Вчера 15:53
 

Деку хочет опередить ПСЖ и подписать бразильского вингера

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Деку хочет опередить ПСЖ и подписать бразильского вингера Деку. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Спортивный директор "Барселоны" Деку хочет воспользоваться ситуацией 19-летнего нападающего "Челси" Эстевао. Из-за финансовых ограничений каталонцы рассматривают только вариант аренды в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

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Спортивный директор "Барселоны" Деку хочет воспользоваться ситуацией 19-летнего нападающего "Челси" Эстевао. Из-за финансовых ограничений каталонцы рассматривают только вариант аренды в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Ранее "Барселона" не смогла купить бразильского вингера у "Палмейраса" - "Челси" в прошлом году оформил трансфер за 45 миллионов евро (до 61,5 миллиона с бонусами).

Причина: нехватка минут при Хаби Алонсо

Эстевао недоволен количеством игрового времени - в текущем сезоне он отыграл 172 минуты в восьми матчах. 28 октября в игре против "Ливерпуля" на "Энфилде" тренер оставил бразильца в запасе, несмотря на травму Жоао Педро и отсутствие Коула Палмера.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на The Sun, форвард готов запросить уход, если ситуация не изменится. Интерес к нему также проявляет главный тренер ПСЖ Луис Энрике, который остро нуждается в новом вингере после травмы Хвичи Кварацхелии.


Условия для трансфера

Для трансфера Эстевао должен сам заявить "Челси" о желании уйти, а лондонский клуб - одобрить аренду. Дальнейшие шаги зависят от игрового времени форварда в ближайшие недели, начиная с матча против "Манчестер Юнайтед" 31 октября.

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31 октября 17:30   •   не начат
Челси
Челси
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Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
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