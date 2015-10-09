В Барселоне объявили о назначении нового главного тренера

Каталонский "Эспаньол" на своём официальном сайте объявил назначении Эдера Сарабии на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. Однако Сарабия не сможет дебютировать в качестве главного тренера в матче 11-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом" (30 октября). В этой игре команду возглавит временный тренер Серхио Гарсия. Эдер Сарабия приступит к своим обязанностям со следующего тура против "Депортиво". Его официальная презентация состоится во вторник, 3 ноября.

"Футбольный клуб "Эспаньол" достиг соглашения с Эдером Сарабией о его назначении на пост главного тренера первой команды. Новый наставник бело-синих подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2028 года. Эдер Сарабия начал свою тренерскую карьеру в молодежной системе клуба "Данок Бат", после чего перешел в структуру "Вильярреала". Впоследствии он начал работать в профессиональном футболе в качестве ассистента Кике Сетьена в таких клубах, как "Лас-Пальмас", "Бетис" и "Барселона", а затем продолжил карьеру уже в роли главного тренера – в "Андорре" и "Эльче". Добро пожаловать, Эдер!", - говорится в сообщении клуба.

Последним клубом специалиста был "Эльче", который он покинул в мае 2026 года. В прошлом сезоне Сарабия помог "Эльче" сохранить место в Ла Лиге.

✍️ OFICIAL | Eder Sarabia, nou entrenador de l’#RCDE. Signa fins al 30 de juny del 2028. Benvingut, míster! — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 28, 2026

Ранее "Эспаньол" уволил Маноло Гонсалеса, который возглавлял клуб с 2024 года. Наставник был отправлен в отставку после поражения в первом раунде Кубка Испании от клуба "Сестао", играющего в четвертой лиге.

В текущем сезоне "Эспаньол" занимает 18-е место в Ла Лиге с восемью набранными очками после 10 проведённых матчей. Следующий матч команда из Барселоны проведет на выезде с "Вильярреалом" 30 октября.

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