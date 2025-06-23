Руководство "Барселоны" продолжает адаптировать спортивную стратегию в условиях финансовых ограничений. Внимание клуба сосредоточено на возможной перестройке центра обороны - особенно с учетом будущего Рональда Араухо, которое пока не выглядит гарантированным, передают Vesti.kz.

Гэи - в шорт-листе "Барсы"

Как информирует El Nacional со ссылкой на TBR Football, одним из кандидатов на усиление защитной линии каталонцев является Марк Гэи - 24-летний центрбек английского клуба "Кристал Пэлас". Его стиль игры, включающий надежность в единоборствах, умение читать игру и участвовать в построении атак, соответствует требованиям "Барселоны".

Контракт Гэи рассчитан до лета 2026 года. Если он не будет продлен, это откроет возможность трансфера на правах свободного агента - что особенно важно в текущей финансовой ситуации "блауграны". Сейчас же "Пэлас" оценивает его более чем в 50 миллионов евро - сумма, которую каталонцы вряд ли готовы заплатить.





Будущее Араухо не ясно, несмотря на продление

Араухо продлил контракт с клубом до 2031 года в январе 2025-го, однако в руководстве все еще сохраняются сомнения в его стабильности. В концовке прошлого сезона он допускал ошибки в ключевые моменты и выглядел неуверенно психологически. В случае крупного предложения трансфер уругвайца не исключен - за ситуацией следят клубы из АПЛ и Бундеслиги.



Именно поэтому спортивный директор "сине-гранатовых" Деку и его команда рассматривают варианты усиления обороны на средне- и долгосрочную перспективу. Гэи выделяется как один из наиболее реалистичных кандидатов с учетом как игрового уровня, так и контрактной ситуации.