Четыре клуба Ла Лиги заинтересовались бывшим форвардом "Реала"

Экс-нападающий мадридского "Реала" Хоселу летом 2026 года может покинуть катарский "Аль-Гарафа", передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, 30 июня у 36-летнего форварда истекает контракт, и он планирует вернуться в чемпионат Испании на правах свободного агента. Несмотря на солидный возраст, опытный бомбардир привлёк внимание сразу четырёх клубов Ла Лиги.

Статистика в Катаре: форма в порядке

После исторического дубля за "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов 2024 года, Хоселу уехал на заработки в Катар с зарплатой около 7,3 миллиона фунтов в год. Повторить эти цифры в Испании никто не сможет, но финансовый фактор для игрока уже не главный. В текущем сезоне форвард сохранил тонус, забив 6 голов в 17 матчах чемпионата и ещё 3 мяча в Лиге чемпионов АФК. Его козыри - опыт, игра на "втором этаже" и голевое чутьё - по-прежнему высоко ценятся в Европе.

Эмоциональный выбор: "Депортиво", "Алавес" или "Эспаньол"

Три потенциальных покупателя делают ставку на личную привязанность футболиста:

• "Депортиво Ла-Корунья": самый душевный вариант. Галисиец Хоселу нужен вернувшемуся в Примеру клубу в качестве лидера раздевалки и главной надежды в атаке.

• "Алавес" и "Эспаньол": в этих командах Хоселу провёл самые продуктивные этапы карьеры. Клубы ищут проверенную "девятку", но форварду придётся пойти на радикальное снижение зарплаты.

Спортивный вызов: "Хетафе" зовёт в еврокубки

"Хетафе" предлагает наименее сентиментальный, но самый амбициозный проект. Команда Хосе Бордаласа пробилась в Лигу конференций, и статус еврокубкового бойца - сильный аргумент для опытного нападающего. К тому же силовой стиль игры "Хетафе" с обилием навесов идеально подходит под антропометрию Хоселу. Окончательное решение форвард примет в ближайшие недели.

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