Каталонская "Барселона" может вернуть в клуб своего бывшего полузащитника испанца Тьяго Алькантару, передают Vesti.kz.

Тьяго Алькантара вернется в "Барселону"?

По информации BarcaUniversal, главный тренер "блауграны" немец Ханси Флик заинтересован в возвращении экс-игрока в свою команду. Сам Тьяго положительно относится к такому сценарию, однако его конкретная роль в штабе еще не определена.





Он уже был одним из тренеров Флика

Напомним, летом 2024 года, вскоре после назначения Ханси Флика на пост главного тренера "сине-гранатовых", Тьяго вошел в его штаб. Флик и Алькантара хорошо знакомы по совместной работе в "Баварии", где немец тренировал, а испанец блистал в полузащите.

В "Барселоне" Тьяго сыграл важную роль в быстрой адаптации Ханси Флика к новым условиям, однако уже через месяц покинул клуб из-за отсутствия необходимой тренерской лицензии.

Теперь немецкий специалист вновь хочет видеть бывшего подопечного в своем штабе. Вопрос о возвращении Тьяго будет решен после согласования его новой роли и, возможно, получения соответствующих документов.

Ранее Флик решил перехватить для "Барселоны" 22-летнего таланта у "Баварии". Также звездный партнер аргентинца Лионеля Месси дал совет 17-летнему испанскому вингеру каталонцев Ламину Ямалю.

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