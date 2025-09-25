Бывшая девушка Ямаля раскрыла шокирующие подробности его личной жизни

Бывшая девушка Ламина Ямаля, испанская инфлюенсерша и экс-стюардесса Фати Васкес снова устроила переполох в медиа после участия в откровенном подкасте с журналистом Хави Хойосом, передают Vesti.kz.

Она не только рассказала новые подробности о своих отношениях с вундеркиндом "Барселоны", но и резко высказалась о его романе с певицей Ники Николь.

По словам Васкес, их история началась задолго до первых совместных фото из Италии. Оказалось, что Ямаль писал ей в соцсетях еще несколько лет назад, хотя впервые встретились они во время Евро.

"Я смотрела матч с отцом, он упомянул Ламина, и я решила его поискать. Тогда и увидела, что он давно пытался выйти со мной на связь", – вспоминает Фати.

Она также раскрыла курьезный момент: футболист был разочарован, когда она опоздала на встречу в Италии.

"Он сказал: "Хорошо, что так получилось, иначе я бы познакомился с другой девушкой’", – утверждает она.

Самым громким стало ее заявление о нынешних отношениях Ямаля с Ники Николь. По словам Фати, сам Ламин искренне влюблен, но певица якобы не отвечает ему взаимностью.

"Я уверена, что он действительно влюблен в нее. Но Ники – нет. Она просто использует его", – заявила Васкес.

Более того, блогерша намекнула, что у футболиста есть своеобразный "список девушек", с которыми он планирует встречи.

Напомним, еще летом СМИ активно обсуждали его роман с 30-летней моделью OnlyFans. Тогда в сеть попали эксклюзивные кадры отдыха Ямаля и Васкес в Италии, что вызвало настоящий шквал обсуждений.