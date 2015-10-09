"Мог бы закончить". Ямаля предупредили из-за "Золотого мяча"

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, что 17-летний вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль занял второе место в голосовании за "Золотой мяч" - 2025, сообщают Vesti.kz.

"Расстроился, что Ямаль не выиграл, а потом думаю: у него уже два "Золотых мяча" лучшего молодого игрока, и он получил бы "большой" "Золотой мяч" - мог бы прямо там закончить", - поделился мнением комментатор в шоу "Лови Генича".

Главным лауреатом стал полузащитник ПСЖ Усман Дембеле. Француз провёл яркий сезон, выиграл с парижанами Лигу чемпионов и добавил к этому ещё несколько трофеев, что и обеспечило ему первое место.

Ямалю "отдали" "Золотой мяч" после победы Дембеле

Ямаль оказался вторым, а замкнул тройку лауреатов полузащитник парижан Витинья.