Мировой футбол
Сегодня 10:58
 

Ямалю "отдали" "Золотой мяч" после победы Дембеле

Ямалю "отдали" "Золотой мяч" после победы Дембеле

Бывший защитник ЦСКА и ныне футбольный эксперт Олег Корнаухов поделился мнением о результатах голосования за "Золотой мяч" - 2025, сообщают Vesti.kz.

По его словам, именно 18-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль заслуживал престижный трофей.

"Криштиану Роналду и Месси сошли с Олимпа. Сейчас за награду ведут борьбу другие люди. Кто‑то склоняется к Дембеле, кто‑то к другим футболистам ПСЖ, Ямалю. Но я склоняюсь к Ямалю. Он играет прекрасно - смотреть за его игрой одно наслаждение", - сказал Корнаухов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, 22 сентября награду впервые в карьере получил 28-летний Усман Дембеле, выступающий за ПСЖ. Ямаль оказался вторым, а замкнул тройку лауреатов полузащитник парижан Витинья.

Назван виновник провала Ямаля в гонке за "Золотой мяч"-2025

 

