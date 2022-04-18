Болельщики "Барселоны" собрались провести митинг против руководства клуба

Болельщики "Барселоны" собираются провести митинг против руководства каталонского клуба в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sport24, фанаты недовольны тем, что боссы "сине-гранатовых" допустили на ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Айнтрахта" (2:3) огромное число болельщиков немецкой команды. Ранее СМИ писали, что встречу посетило 20-30 тысяч болельщиков гостей.

Отмечается, что одна из групп фанатов "Барселоны" намерена провести митинг против руководства клуба 18 апреля, перед матчем 32-го тура Ла Лиги с "Кадисом".

По сумме двух игр "Айнтрахт" оказался сильнее "Барселоны" и вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с "Вест Хэмом". Первая игра пройдет 28 апреля в Англии, ответная состоится 5 мая в Германии. В другом полуфинале сыграют "Рейнджерс" (Шотландия) - "Лейпциг" (Германия).

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