Сенсацией завершился матч "Барселоны" в Лиге Европы

Испанская "Барселона" сенсационно вылетела из Лиги Европы, проиграв в четвертьфинале на своем "Айнтрахту" из Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом матче команды сыграли вничью (1:1), а в ответной игре обменялись пятью голами. К 67-й минуте гостевая команда вела со счетом 3:0 после дубля Филипа Костича и мяча Рафаэля Борре.

"Барселона" смогла забить только в компенсированное время ко второму тайму: сначала отличился Серхио Бускетс, а на 11-й добавленной минуте Мемфис Депай с пенальти сократил отставание до минимума.

Добавим, что еще один мяч Бускетса засчитан не был (на 84-й минуте), а "Айнтрахт" доиграл встречу в меньшинстве. В матче было показано десять желтый карточек - одно из предупреждений получил тренер гостей Оливер Гласнер.

Каталонцы потерпели поражение впервые за последние 16 игр.

В полуфинале "Айтрахт" сыграет с английским "Вест Хэмом", которым по сумм двух игр прошел "Лион" из Франции (4:1).

"Лейпциг" из Германии обыграл итальянскую "Аталанту" (3:1), а шотландский "Глазго Рейнджерс" дожал "Брагу" из Португалии (3:2). Клубы-победители в дуэлях составят вторую пару в 1/2 финала.

Игры пройдет 29 апреля и 6 мая.

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