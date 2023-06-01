Бензема посоветовался с Роналду о переходе в Саудовскую Аравию

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема все ближе к переезду в Саудовскую Аравию, сообщают сообщают Vesti.kz. Француз созванивался с Криштиану Роналду, чтобы узнать больше о местном чемпионате.

Ранее стало известно, что "Аль-Иттихад" предлагает форварду "Реала" двухлетнее соглашение с годовым окладом в 100 миллионов евро.

По информации AS, Бензема уже пообщался с Роналду, своим бывшим партнером по "Реалу", ныне выступающим за "Аль-Наср". Француза интересовали как сведения о чемпионате Саудовской Аравии, так и впечатления от жизни в стране.

Отмечается, что как только Бензема даст принципиальное согласие на переход, то "Реал" получит официальный запрос от саудовского клуба. Сам форвард встречался со своим агентом в Вальдебебасе, чтобы обсудить варианты продолжения карьеры.

Роналду хочет покинуть "Аль-Наср". Известна причина

Бензема провел в мадридском "Реале" 14 сезонов. Француз сыграл 647 матчей за "сливочных", в которых забил 353 гола и отдал 165 результативных передач. Бензема - действующий обладатель "Золотого мяча".



Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В 19 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах португалец забил 14 голов и сделал две результативные передачи.