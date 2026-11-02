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Беллингем переписал историю "Реала" и обошёл Зидана

Джуд Беллингем. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил свой 50-й гол за мадридский "Реал" во всех турнирах, передают Vesti.kz.

Знаковое событие произошло в матче 11-го тура Ла Лиги, в котором подопечные Жозе Моуринью разгромили на выезде "Расинг" со счётом 3:0. Англичанин отличился на 21-й минуте встречи.

Для достижения этой отметки 23-летнему футболисту потребовалось 154 матча. Благодаря этому голу Беллингем установил сразу несколько достижений.

 Магия цифр

Джуд стал 50-м игроком в истории "Реала", которому удалось забить 50 голов за клуб.

Уникальное достижение

Беллингем остаётся единственным полузащитником Ла Лиги, забившим 50 голов во всех турнирах с начала сезона-2023/24, когда он дебютировал за мадридский клуб.

Английское наследие

Беллингем стал первым английским футболистом в истории "Реала", достигшим отметки в 50 голов. По этому показателю он давно оставил позади своих соотечественников Дэвида Бекхэма и Лори Каннингема, на счету которых было по 20 мячей.

Кроме того, англичанин обошёл легендарного Зинедина Зидана, который за время выступлений в мадридском клубе забил 49 голов.

Победа над "Расингом" позволила "Реалу" набрать 27 очков и продолжить борьбу за чемпионство в Ла Лиге с "Барселоной" и "Атлетико".

Следующий матч в чемпионате "сливочные" проведут 7 ноября на выезде против "Валенсии".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
12 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
13 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
14 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
15 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
16 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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