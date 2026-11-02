Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил свой 50-й гол за мадридский "Реал" во всех турнирах, передают Vesti.kz.

Знаковое событие произошло в матче 11-го тура Ла Лиги, в котором подопечные Жозе Моуринью разгромили на выезде "Расинг" со счётом 3:0. Англичанин отличился на 21-й минуте встречи.

Для достижения этой отметки 23-летнему футболисту потребовалось 154 матча. Благодаря этому голу Беллингем установил сразу несколько достижений.

Магия цифр

Джуд стал 50-м игроком в истории "Реала", которому удалось забить 50 голов за клуб.

Уникальное достижение

Беллингем остаётся единственным полузащитником Ла Лиги, забившим 50 голов во всех турнирах с начала сезона-2023/24, когда он дебютировал за мадридский клуб.

Английское наследие

Беллингем стал первым английским футболистом в истории "Реала", достигшим отметки в 50 голов. По этому показателю он давно оставил позади своих соотечественников Дэвида Бекхэма и Лори Каннингема, на счету которых было по 20 мячей.

Кроме того, англичанин обошёл легендарного Зинедина Зидана, который за время выступлений в мадридском клубе забил 49 голов.

Победа над "Расингом" позволила "Реалу" набрать 27 очков и продолжить борьбу за чемпионство в Ла Лиге с "Барселоной" и "Атлетико".

Следующий матч в чемпионате "сливочные" проведут 7 ноября на выезде против "Валенсии".