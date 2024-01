Испанская "Барселона" в шаге от подписания исторического контракта, который позволит ей получить самый большой доход от технического спонсора, передает Vesti.kz.

По информации Diario Sport каталонцы могут договориться с Puma. Немецкая компания готова платить 200 миллионов евро в год по 10-летнему контракту. С учетом бонусов сумма может достичь 300 миллионов. Это будет самая дорогая сделка в футболе. Ведь за десятилетие каталонцы могут получить три миллиарда евро.

Стоит отметить, что компания Puma представлена во всех ведущих европейских чемпионатах. В экипировке от немецкого производителя играют "Милан", дортмундская "Боруссия", "Валенсия", "Жирона" и другие.

На данный момент лидером по вложениям от технического спонсора является "Манчестер Сити", которой получает 167 миллионов евро в год от той же Puma. Самое интересное, что "Барселона" находится на втором месте со 155 миллионами в год от Nike. И даже мадридский "Реал", который сотрудничает с Adidas, получает немногим больше 120 миллионов в год.

Разгромом и удалением завершился матч "Реала" и "Барселоны" за Суперкубок Испании

Предложение от Puma выглядит потрясающим, но есть свои загвоздки. Главная проблема заключается в том, что текущий договор каталонцев с Nike истекает только в 2026 году. При этом у последней есть возможность продлить его до 2028 года. Однако, как сообщается, обе стороны думают о расторжении контракта.

Забавно, что в футболе уже происходил случай досрочного разрыва контракта. В 2020-м году "Ливерпуль" разорвал контракт New Balance, ради сотрудничества с Nike. Дело дошло до суда, но клубу удалось добиться победы. Интересно, что за время действия соглашения "Ливерпулю" не удалось побить рекорд по продажам футболок, достигнутый c New Balance: 2,9 миллионов экземпляров во всем мире в сезоне 2018/19.

При этом, Nike выпускает футболки "Барселоны" с 1998 года и многим болельщикам не нравится концепт формы. Также клуб не совсем удовлетворен качеством обслуживания, дизайном и выполнением пожеланий игроков. Конкретные примеры недовольства не приводятся. Вместе с тем, близкие к Nike источники ответили, что соблюдать требования непросто, так как в "Барселоне" также затягивают с обратной связью.

К слову, еще одним претендентом на звание технического спонсора каталонцев является американский бренд New Balance. Однако, деталей о сумме контракта информации нет.

Фото: Sports.ru