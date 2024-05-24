"Барселону" разнесли после увольнения Хави

Главный тренер "Севильи" Кике Санчес Флорес раскритиковал "Барселону" за отношение к своим легендам, передают Vesti.kz.
Сегодня, 24 мая, каталонский клуб объявил об уходе Хави Эрнандеса с поста главного тренера.
"Я не должен этого говорить... но как плохо "Барселона" относится к своим легендам.
Какая ужасная полоса. С Куманом и Месси поступили плохо, а сейчас и с Хави. Я бы хотел, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это было бы замечательно.
Это наследие связи между тренерами и болельщиками. Это очень многое связывает. Хорошее отношение к легендам", - приводит его слова инсайдер Фабрицио Романо.
Хави - воспитанник "Барселоны", цвета которой защищал с 1998 по 2015 год. Также выступал за катарский "Аль-Садд", которую начал тренировать после завершения карьеры в 2019 году. В 2021-м он возглавил "Барселону", которая под его руководством выиграла Ла Лигу (2022/23) и Суперкубок Испании (2022/23).
Ожидается, что преемником Хави в каталонском клубе станет немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.
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