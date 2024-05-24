"Барселону" разнесли после увольнения Хави

Главный тренер "Севильи" Кике Санчес Флорес раскритиковал "Барселону" за отношение к своим легендам, передают Vesti.kz.

Сегодня, 24 мая, каталонский клуб объявил об уходе Хави Эрнандеса с поста главного тренера.

"Я не должен этого говорить... но как плохо "Барселона" относится к своим легендам.

Какая ужасная полоса. С Куманом и Месси поступили плохо, а сейчас и с Хави. Я бы хотел, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это было бы замечательно.

Это наследие связи между тренерами и болельщиками. Это очень многое связывает. Хорошее отношение к легендам", - приводит его слова инсайдер Фабрицио Романо.