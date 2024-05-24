"Барселона" официально решила судьбу Хави

Футбольный клуб "Барселона" на своем сайте объявил об уходе Хави Эрнандеса с поста главного тренера, передают Vesti.kz.

Отмечается, что сегодня, 24 мая, президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил Хави, что он не будет занимать свой пост в сезоне-2024/25.

На встрече также присутствовали другие руководители "сине-гранатовых".

"Барселона" последний матч под его руководством проведет 26 мая на выезде с "Севильей" в рамках 38-го тура Ла Лиги.

В течение следующих нескольких дней клуб проинформирует о новой структуре первой команды.

Напомним, Хави принял "Барселону" в 2021 году, с ним команда выиграла Ла Лигу (2022/23) и Суперкубок Испании (2022/23). В ходе нынешнего сезона он заявил, что покинет команду по завершении чемпионата. Однако впоследствии Лапорте удалось уговорить тренера остаться. И, как пишут местные СМИ, недавние слова Хави о нестабильной финансовой ситуации в клубе вынудили руководство пойти на крайние меры. Ожидается, что место испанца займет немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.