Испания
Сегодня 18:10
 

"Барселоне" предложили 60 миллионов за лучшего бомбардира

"Барселоне" предложили 60 миллионов за лучшего бомбардира

Английский "Ньюкасл" сделал "Барселоне" крупное предложение по одному из ключевых игроков атаки, передают Vesti.kz.

Английский "Ньюкасл" сделал "Барселоне" крупное предложение по одному из ключевых игроков атаки, передают Vesti.kz.

Предложение из АПЛ

По информации испанских Don Balon, "сороки" готовы заплатить около 60 миллионов евро за нападающего каталонского клуба Феррана Торреса. Оферта уже поступила в офис "сине-гранатовых" и всерьёз рассматривается руководством во главе с Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку.

Ключевая фигура команды Флика

В текущем сезоне Торрес стал одним из главных открытий "Барселоны" при немецком тренере Ханси Флике. Испанец закрепился в роли центрального нападающего и по эффективности опередил даже польского форварда Роберта Левандовски.

В 17 матчах Ла Лиги Ферран забил 11 голов и на данный момент является лучшим бомбардиром команды в чемпионате Испании.

Решение — за игроком

Несмотря на серьёзную сумму, в "Барселоне" не намерены настаивать на продаже. Клуб готов рассмотреть вариант трансфера, однако окончательное слово останется за самим футболистом. Сообщается, что Торрес доволен своей ролью в команде, регулярно выходит в стартовом составе и пользуется полным доверием тренерского штаба.

"Барса" понесла первую потерю: лидер команды уже договорился с новым клубом

