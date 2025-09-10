"Барселона" запросила 500 миллионов за своего таланта: это не Ямаль

Руководство "Барселоны" подтвердило, что Фермин Лопес остаётся в клубе, несмотря на интерес со стороны "Челси". Однако испанский полузащитник недоволен своей ролью в команде, а английский клуб готов вновь сделать предложение зимой, сообщают Vesti.kz.

Лопес не продаётся

По информации El Nacional, в "Барселоне" ясно дали понять, что Фермин Лопес является "непродаваемым" игроком и не уйдёт из клуба в январе. Летом он был близок к уходу в последние дни трансферного окна после предложения, интересного для всех сторон, что вызвало сомнения относительно его будущего.

Первые трудности

Несмотря на признание MVP турнира Trofeu Joan Gamper благодаря фантастической игре против "Комо" Сеска Фабрегаса, где Лопес забил два гола, ситуация резко изменилась. Футболисту не понравилось, что главный тренер Ханс-Дитер Флик публично критиковал его на пресс-конференции и заменил в перерыве первого тура Ла Лиги против "Мальорки".





Пропуск матча и интерес "Челси"

Кроме того, Фермин не провёл ни минуты в матче против "Леванте", что вызвало тревогу. Его недовольство ролью в команде привлекло внимание "Челси", который ранее проявлял интерес к 22-летнему игроку. Тодд Боэли и Энцо Мареска считали его перспективным приобретением и предложили более 50 миллионов евро за быструю сделку.

Решение остаться и роль Флика

В итоге Лопес решил остаться в "Барселоне", рассчитывая закрепиться в основном составе и выиграть конкуренцию у Дани Ольмо и Гави. Важную роль в его решении сыграл Ханс-Дитер Флик, который лично побеседовал с игроком.

Возможная зимняя сделка и отступные

Тем не менее "Челси" не собирается отказываться от своих планов и намерен вернуться с предложением зимой. Клуб готов воспользоваться любым недовольством игрока и располагает достаточным бюджетом, чтобы подписать бывшего футболиста "Бетиса", "Рекреативо" и "Линареса".

Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта отметил, что ни один игрок, в том числе Фермин, не будет продан зимой без выплаты полной суммы отступных, составляющей 500 миллионов евро. Учитывая эту сумму, вероятность перехода Лопеса в "Челси" остаётся крайне низкой.