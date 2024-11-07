"Барселона" закрыла двери предателю-игроку: подробности

В "Барселоне" не позволят французскому форварду Усману Дембеле вернуться в каталонский клуб. "Сине-гранатовые" закрыли двери предателю. Об этом пишет Еl Nacional, передают Vesti.kz.

Отмечается, что Дембеле переживает сложную ситуацию в "Пари Сен-Жермене", где является объектом большей части критики. Ожидалось, что он выйдет на первые роли в команде после ухода Килиана Мбаппе в "Реал", но Дембеле не оправдывает надежды руководства и болельщиков клуба. Кроме того, у него были проблемы с дисциплиной, из-за чего несколько недель назад главный тренер Луис Энрике наказал его, усадив на скамейку.

При этом "Барселона" набрала хороший ход и выигрывает матч за матчем.

Еl Nacional информирует, что Дембеле в своем время предал бывшего наставника "Барселоны" Хави Эрнандеса, подписав контракт с ПСЖ, несмотря на обещание не уходить из каталонского клуба. Но экономическое предложение, которое парижане ему сделали, перевесило все и он переехал в Париж больше года назад. И теперь не скрывает, что сожалеет о принятом решении и что ему бы хотелось оказаться под началом нового тренера "сине-гранатовых" Ханс-Дитера Флика.

Однако "Барселона" не хочет его возвращать, да и нет в этом необходимости при прогрессе Ламина Ямаля и Рафиньи.

Сообщается, что в "Барсе" не забывают и не прощают предательства, которое они пережили в свое время со стороны Дембеле.

Француз не только покинул "Барсу" и присоединился к ПСЖ по финансовым причинам, но и отпраздновал голы, которые он забил каталонцам в четвертьфинале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Все это привело к тому, что фанаты "сине-гранатовых" освистали его и считают "персоной нон грата", что ставит крест на его возможном возвращении в "Барселону".

Несмотря на критику, Дембеле в нынешнем сезоне Лиги 1 забил пять голов и отдал пять ассистов в девяти матчах.