"Барселона" выбрала звезду на продажу ради новых трансферов

В каталонской "Барселоне" готовятся к одному из ключевых трансферных окон последних лет, передают Vesti.kz.

"Сине-гранатовым" необходимо не только усилить состав, но и решить серьёзные финансовые вопросы – и ради этого, вероятно, придётся пойти на громкую продажу.

По информации Fichajes, главным кандидатом на уход рассматривается Рафинья.

В "Барсе" готовы к продаже Рафиньи

Бразилец долгое время был важной частью команды, однако в последние месяцы его положение изменилось. Проблемы со здоровьем и нестабильная форма заставили руководство "Барселоны" пересмотреть его роль в проекте.

В клубе считают, что сейчас – оптимальный момент для продажи: трансферная стоимость игрока остаётся высокой, и есть возможность выгодно оформить сделку, пока она не начала снижаться. При этом решение продиктовано не только спортивными, но и финансовыми причинами.

Рафинья по-прежнему востребован на рынке. Интерес к нему проявляют клубы из Англии и Саудовской Аравии, готовые предложить серьёзные суммы. По данным источника, речь может идти примерно о 100 миллионах евро – и в "Барселоне" готовы рассмотреть такие предложения.





Клуб готовит продажу ради крупных трансферов

Каталонцы планируют усилить сразу несколько позиций. В числе возможных целей – Алессандро Бастони из "Интера" и Хулиан Альварес из "Атлетико". Однако для таких трансферов клубу необходимы средства.

В этом контексте продажа Рафиньи может стать ключевым шагом: она позволит не только получить деньги, но и разгрузить зарплатный фонд, что важно для соблюдения финансовых правил, включая правило "1:1".

Отметим, что Рафинья быстро стал одним из ключевых игроков "Барселоны" после перехода в 2022 году. За это время он помог команде выиграть чемпионат Испании (2022/23, 2024/25), Кубок страны (2024/25) и три Суперкубка Испании (2023, 2025, 2026).

Бразилец также выделялся результативностью, особенно в сезоне Лиги чемпионов 2024/25, где стал лучшим как по голам, так и по ассистам.

Ранее стало известно, что звезда "Барселоны" получил выгодное предложение от другого клуба и уже дал на него ответ.