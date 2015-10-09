Игрок "Барселоны" получил щедрый "контракт" от другого клуба: известен его ответ

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Дани Ольмо принял решение по выгодному предложению из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Щедрое предложение отклонено

По информации Sport, "Аль-Кадисия" была готова заплатить за игрока 60 миллионов евро. Самому футболисту предлагался контракт на четыре сезона с зарплатой 9,5 миллиона евро в год "чистыми". Несмотря на финансово привлекательные условия, Ольмо принял решение остаться в стане "сине-гранатовых".

Ставка на проект клуба

Испанец перешёл в каталонский клуб в 2024 году из немецкого "РБ Лейпциг" за 55 миллионов евро. Ранее он также выступал за хорватское "Динамо" из Загреба.

Контракт полузащитника с "Барселоной" рассчитан до лета 2030 года, а его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Статистика сезона

В кампании-2025/2026 Ольмо провёл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач.

В мае футболисту исполнится 28 лет.

