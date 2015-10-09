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"Барселона" узнала цену разгрома в Ла Лиге

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"Барселона" узнала цену разгрома в Ла Лиге ©x.com/FCBarcelona

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо получил повреждение приводящей мышцы бедра во время матча против "Осасуны" (3:0), состоявшегося 27 марта, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо получил повреждение приводящей мышцы бедра во время матча против "Осасуны" (3:0), состоявшегося 27 марта, сообщают Vesti.kz.

Футболист почувствовал дискомфорт на 25-й минуте встречи, и капитан команды Гави сигнализировал тренерскому штабу о проблеме. После осмотра медицинским персоналом Ольмо был заменен на 27-й минуте, уступив место Фермину Лопесу.

До момента травмы Ольмо успел внести значительный вклад в игру, реализовав пенальти, который пришлось перебивать дважды из-за преждевременного вбегания игроков "Осасуны" в штрафную площадь.

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик выразил обеспокоенность из-за травмы Ольмо, подчеркнув, что плотный график матчей негативно сказывается на здоровье игроков.

Согласно информации AS, первоначальные оценки медиков обнадеживают: травма не считается серьезной. Однако окончательный диагноз будет установлен после дополнительных медицинских тестов, запланированных на пятницу.

Стоит отметить, что Ольмо ранее сталкивался с мышечными травмами. В текущем сезоне он пропустил значительное количество матчей из-за различных повреждений, что вызывает беспокойство у медицинского штаба и тренерского состава клуба.

В следующем туре "Барселона" встретится с "Валенсией". Участие Ольмо в этом матче остается под вопросом и будет зависеть от результатов предстоящего медицинского обследования.

Чемпионат Испании 2024/25   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 марта 19:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
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