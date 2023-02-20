"Барселона" за тайм расправилась с "Кадисом" и сохранила восьмиочковый отрыв от "Реала"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 08:16
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"Барселона" в режиме экономии обыграла "Кадис" в рамках 22-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 2:0. Отличились Серхи Роберто (43-я минута) и Роберт Левандовски (45+1-я).

Благодаря этому успеху "сине-гранатовые" набрали 59 баллов и сохранили восьмиочковый отрыв от "Реала", располагающегося на втором месте в турнирной таблице. "Кадис" с 22 очками находится на 17-й строчке из 20.

В следующем туре, 25 февраля, "Кадис" дома примет "Райо Вальекано", а на следующий день "Барселона" в гостях сыграет с "Альмерией".

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Метки:
Барселона Ла Лига Левандовски Роберт

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