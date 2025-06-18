"Барселона" решила забрать друга Ямаля после отказа "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего "Атлетика" Нико Уильямса, передают Vesti.kz.

По словам главы "сливочных", 22-летний форвард действительно демонстрирует высокий уровень, но в нынешнем составе клуба уже достаточно игроков схожего амплуа: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго и Эндрик. Поэтому подписание еще одного вингера в ближайшее время не входит в планы "Реала", информирует Defensa Central.

Ранее сообщалось, что клуб рассматривал вариант с приобретением Уильямса - но только в случае ухода кого-либо из действующих нападающих. Однако ни один из форвардов пока не изъявил желания покинуть команду, а руководство не планирует изменений в атакующей линии.

"Барселона" вступает в борьбу

На фоне отсутствия активности со стороны "Реала" трансфером Уильямса серьезно заинтересовалась "Барселона". Каталонцы готовы активировать его клаусулу (сумму отступных), чтобы укрепить левый фланг атаки. В случае успешного перехода на поле может появиться яркий тандем Нико Уильямса и Ламина Ямаля - близких друзей и партнеров по сборной Испании.

Однако на пути сделки могут встать финансовые ограничения. В условиях непростой экономической ситуации каталонскому клубу еще предстоит решить, каким образом будет произведен выкуп игрока "Атлетика".





Уильямс - один из самых перспективных в Европе

Несмотря на неопределенность с будущим, Уильямс продолжает набирать форму и укреплять репутацию одного из самых перспективных футболистов своего поколения. Скорость, дриблинг и высокая интенсивность делают его желанным приобретением для любого топ-клуба.

Если трансфер в "Барселону" все же состоится, дуэт Уильямс - Ямаль может стать настоящим украшением Ла Лиги в новом сезоне.