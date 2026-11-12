"Барселона" решила усилиться игроком "Манчестер Сити" зимой

Каталонская "Барселона" рассматривает возможность приглашения левого защитника английского "Манчестер Сити" и сборной Алжира Раяна Аит-Нури в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" готов отпустить Аит-Нури

По информации Sport, английский клуб не исключает ухода 25-летнего алжирца на правах аренды, однако намерен включить в соглашение пункт об обязательном выкупе. Это условие может стать препятствием для сделки, поскольку каталонцы пока не определились с готовностью к полноценному трансферу.

Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от будущего Алехандро Бальде. Если "Барселона" решит расстаться с испанским защитником, вероятность приглашения Аит-Нури может возрасти.

Раян Аит-Нури Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Аит-Нури не закрепился в составе "Сити"

Алжирский футболист перешёл в "Манчестер Сити" летом 2025 года из "Вулверхэмптона". Английский клуб заплатил за него 36,8 миллиона евро, однако защитнику пока не удалось стать игроком основного состава.

В нынешнем сезоне Аит-Нури провёл за команду всего четыре матча, но успел записать на свой счёт три результативные передачи. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.

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