"Барселона" - "Реал". Где смотреть прямую трансляцию эль-класико

Сегодня в ночь с 12 на 13 января состоится финал Суперкубка Испании по футболу между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Эль-класико пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" и обслужит его испанский рефери Хесус Хиль Мансано. Начало - в 00:00. Игру в прямом эфире покажет Sport+ Qazaqstan, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В 1/2 финала "Барселона" прошла "Атлетик" (2:0), а "Реал" разгромил "Мальорку" (3:0).

Команды провели между собой 258 матчей, преимущество у "Реала": 106 побед, 101 поражение и 51 ничейный результат.

"Барселона" 14 раз выигрывала Суперкубок Испании, "Реал" - 13.

В текущем сезоне "Барселона" разгромила "Реал" в Мадриде со счетом 4:0, случилось это в рамках 11-го тура Ла Лиги.

"Барселона" забивала "Реалу" хотя бы гол в четырех последних матчах.

Из 14 последних эль-класико только в одном было забито менее трех мячей.

"Реал" столкнулся с проблемами перед эль-класико с "Барселоной"