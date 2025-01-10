"Реал" столкнулся с проблемами перед эль-класико с "Барселоной"

Мадридский "Реал" рискует недосчитаться нескольких футболистов на финал Суперкубка Испании с "Барселоной", передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, Джуд Беллингем и Федерико Вальверде могут не сыграть с каталонцами из-за мышечных проблем, а Лука Модрич по причине вирусного заболевания.

Отмечается, что хорват не играл в полуфинале против "Мальорки" (3:0) из-за гриппа, чтобы не заразить своих одноклубников.

Врачи "сливочных" постараются сделать все возможное, что вернуть всех троих к предстоящему эль-класико, который состоится 12 января в Джидде (Саудовская Аравия), но их участие пока остается под вопросом.

А вот замененный на 55-й минуте Орельен Чуамени из-за удара по голове готов сыграть против "Барселоны".

Напомним, что "Барселона" в полуфинале Суперкубка Испании прошла "Атлетик" из Бильбао (2:0).