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"Барселона" приняла решение по будущему Рафиньи

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"Барселона" приняла решение по будущему Рафиньи Рафинья. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Каталонская "Барселона" готовится продлить контракт с 29-летним бразильским нападающим Рафиньей, передают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" готовится продлить контракт с 29-летним бразильским нападающим Рафиньей, передают Vesti.kz.

Как сообщает Sport, официальное подписание соглашения запланировано на четверг, 5 ноября, если не произойдёт изменений в последний момент. Стороны достигли договорённости ещё несколько недель назад после встречи футболиста со спортивным директором Деку в Кастельдефельсе.

Детали нового контракта

Действующее соглашение Рафиньи рассчитано до июня 2028 года. Ожидается, что бразилец продлит его ещё на два сезона - до 30 июня 2030-го.

Задержка с подписанием была связана исключительно с необходимостью согласовать графики клуба и игрока, а не с финансовыми или спортивными разногласиями.

Ранее Рафинья публично заявлял о желании остаться в "Барселоне".

Роль Рафиньи в команде

В нынешнем сезоне бразилец забил 19 голов во всех турнирах, включая дубль в победном матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Астон Виллы" (3:0).

Всего за "Барселону" Рафинья отличился 94 раза в 190 встречах, сравнявшись по количеству голов с Роналдиньо и Хосе Мари Бакеро.

Ожидается, что новое соглашение будет подписано в присутствии президента клуба Жоана Лапорты и Деку.

Рафинья находится в "Барселоне" с 2022 года, когда перешёл из "Лидса" за 58 миллионов евро. В его карьере также были французский "Ренн", португальские "Спортинг", "Витория Гимарайнш" и бразильский "Аваи".

Ранее новый Месси определился с клубом между "Барселоной" и "Реалом", подробности - тут.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
10 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
11 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
12 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
13 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
14 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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