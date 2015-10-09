"Барселона" приняла решение по будущему Рафиньи

Каталонская "Барселона" готовится продлить контракт с 29-летним бразильским нападающим Рафиньей, передают Vesti.kz.

Как сообщает Sport, официальное подписание соглашения запланировано на четверг, 5 ноября, если не произойдёт изменений в последний момент. Стороны достигли договорённости ещё несколько недель назад после встречи футболиста со спортивным директором Деку в Кастельдефельсе.

Детали нового контракта

Действующее соглашение Рафиньи рассчитано до июня 2028 года. Ожидается, что бразилец продлит его ещё на два сезона - до 30 июня 2030-го.

Задержка с подписанием была связана исключительно с необходимостью согласовать графики клуба и игрока, а не с финансовыми или спортивными разногласиями.

Ранее Рафинья публично заявлял о желании остаться в "Барселоне".

Роль Рафиньи в команде

В нынешнем сезоне бразилец забил 19 голов во всех турнирах, включая дубль в победном матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Астон Виллы" (3:0).

Всего за "Барселону" Рафинья отличился 94 раза в 190 встречах, сравнявшись по количеству голов с Роналдиньо и Хосе Мари Бакеро.

Ожидается, что новое соглашение будет подписано в присутствии президента клуба Жоана Лапорты и Деку.

Рафинья находится в "Барселоне" с 2022 года, когда перешёл из "Лидса" за 58 миллионов евро. В его карьере также были французский "Ренн", португальские "Спортинг", "Витория Гимарайнш" и бразильский "Аваи".

Ранее новый Месси определился с клубом между "Барселоной" и "Реалом", подробности - тут.

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