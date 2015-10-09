Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 12:11
 

Новый Месси определился с клубом между "Барселоной" и "Реалом"

  Комментарии

Поделиться
Новый Месси определился с клубом между "Барселоной" и "Реалом" Фото: сгенерировано ИИ©

Мадридский "Реал" близок к оформлению трансфера одного из самых талантливых юных футболистов Европы, передают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" близок к оформлению трансфера одного из самых талантливых юных футболистов Европы, передают Vesti.kz.

Состав "королевского клуба" может пополнить 16-летний атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джей Джей Габриэль.

По информации инсайдера Бена Фернандеса Сантоса, юный англичанин уже прибыл в столицу Испании и приступил к тренировкам. Игрок ожидает завершения перехода в "Реал", для которого осталось согласовать лишь некоторые детали. Официальное объявление о сделке может состояться в ближайшие дни.

Габриэль получил в футбольных кругах прозвище "Малыш Месси" благодаря своему дриблингу. В сентябре он со скандалом потребовал расторгнуть контракт с "Манчестер Юнайтед" из-за разногласий относительно его продвижения в основную команду.

В борьбе за футболиста "Реал" опередил "Барселону" и "Пари Сен-Жермен". Ожидается, что первое время Габриэль будет выступать за академию мадридского клуба.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига конференций 2026/27   •   Монако, Монако   •   Тур 3, мужчины
6 ноября 01:00   •   не начат
Монако ФК
Монако ФК
(Монако)
- : -
Нордшелланд
Нордшелланд
(Фарум)
Кто победит в основное время?
Монако ФК
Ничья
Нордшелланд
Проголосовало 12 человек

Реклама

Живи спортом!