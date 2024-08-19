"Барселона" предложила футболиста клубу Роналду

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 18:32
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"Барселона" предложила клубу Криштиану Роналду саудовскому "Аль-Насру" подписать своего полузащитника Илкая Гюндогана, сообщают Vesti.kz.

Будущее полузащитника сборной Германии в каталонском клубе по-прежнему остается в центре обсуждений.

По информации 365Scores, "Барселона" вышла на клуб Роналду с предложением о трансфере 33-летнего Гюндогана.

Однако сам Гюндоган, по слухам, стремится вернуться в "Манчестер Сити". Его контракт с каталонским клубом действует до середины 2025 года, но ранее ходили слухи, что "Барселона" готова расстаться с игроком из-за его высокой заработной платы.

Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в турецком "Фенербахче", который тренирует португальский специалист Жозе Моуринью.

По данным Transfermarkt Гюндоган оценивается в 15 миллионов евро. Летом 2023 года он присоединился к "Барселоне" в качестве свободного агента после семи сезонов в "Манчестер Сити".

Метки:
Барселона Саудовская Аравия Футбольные трансферы Испания Футбол Роналду Криштиану

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