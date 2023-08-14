"Барселона" повторила антирекорд 50-летней давности

"Барселона" сыграла вничью с "Хетафе" (0:0) в рамках первого тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига). Этим самым каталонский клуб повторил антирекорд 50-летней давности, сообщают Vesti.kz.

По информации "Чемпионата", "Хетафе" четыре сезона подряд не дает "Барселоне" забить на своем стадионе. В двух предыдущих матчах счет также был 0:0, а в сезоне-2020/2021 "Хетафе" выиграл - 1:0.

В последний раз "Барселона" не могла забить одному сопернику на выезде 4 года подряд в 1970-х. Тогда подобное удалось "Саламанке".

Напомним, что в последнем матче случились три удаления, одно из них заработал главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес.

Во втором туре, 20 августа, "Хетафе" на выезде встретится с "Жироной", а "Барселона" дома примет "Кадис".

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