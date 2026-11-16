"Барселона" потеряла чемпиона мира из сборной Испании

Защитник каталонской "Барселоны" Пау Кубарси получил повреждение во время нахождения в расположении сборной Испании и теперь должен пройти медицинское обследование, передают Vesti.kz.

Кубарси пройдёт обследование в Барселоне

По информации Sport.es, у 19-летнего футболиста возникли проблемы в области тазобедренного сустава. Предполагается, что повреждение могло быть связано с чрезмерными нагрузками ещё до начала международной паузы.

Теперь Кубарси пройдёт медицинское обследование в Барселоне под наблюдением клубных врачей. Специалистам предстоит установить, действительно ли защитник получил травму, а также определить её характер и степень серьёзности.

Пау Кубарси Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Отмечается, что это уже третья кадровая проблема каталонцев во время нынешней международной паузы. Ранее из-за повреждения выбыл полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг. Кроме того, нападающего Рафинью Диаса не отпустили из расположения сборной Бразилии в клуб, несмотря на его дисквалификацию.

Достижения Кубарси в 2026 году

В нынешнем сезоне защитник провёл за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Летом Кубарси в составе сборной Испании стал чемпионом мира, а по итогам турнира получил награду лучшему молодому игроку. Кроме того, недавно испанец был удостоен престижной премии Golden Boy, вручаемой лучшему молодому футболисту года.

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