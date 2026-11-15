"Барселона" получила хорошие новости по обладателю "Золотого мяча"

Полузащитник каталонской "Барселоны" и капитан сборной Испании Родри Эрнандес может вернуться в строй уже в конце ноября, поскольку восстановление футболиста после травмы проходит быстрее ожидаемого, передают Vesti.kz.

Родри может вернуться раньше срока

Испанец получил повреждение двуглавой мышцы правого бедра 3 ноября в матче Лиги чемпионов против "Астон Виллы". Первоначально предполагалось, что на восстановление ему потребуется четыре-пять недель.

Однако, как сообщает AS, прогресс в реабилитации позволил медицинскому штабу каталонцев рассмотреть возможность более раннего возвращения полузащитника. В "Барселоне" рассчитывают включить Родри в заявку на встречу с "Депортиво", которая запланирована на 29 ноября. Ожидается, что в этом матче он сможет получить игровую практику.

Статистика Родри в нынешнем сезоне

Обладатель "Золотого мяча" 2024 года перебрался в "Барселону" из "Манчестер Сити" перед началом текущего сезона.

В нынешней кампании 30-летний полузащитник провёл 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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