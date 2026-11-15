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"Барселона" получила хорошие новости по обладателю "Золотого мяча"

ФК "Барселона" 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Полузащитник каталонской "Барселоны" и капитан сборной Испании Родри Эрнандес может вернуться в строй уже в конце ноября, поскольку восстановление футболиста после травмы проходит быстрее ожидаемого, передают Vesti.kz.

Родри может вернуться раньше срока

Испанец получил повреждение двуглавой мышцы правого бедра 3 ноября в матче Лиги чемпионов против "Астон Виллы". Первоначально предполагалось, что на восстановление ему потребуется четыре-пять недель.

Однако, как сообщает AS, прогресс в реабилитации позволил медицинскому штабу каталонцев рассмотреть возможность более раннего возвращения полузащитника. В "Барселоне" рассчитывают включить Родри в заявку на встречу с "Депортиво", которая запланирована на 29 ноября. Ожидается, что в этом матче он сможет получить игровую практику.

Статистика Родри в нынешнем сезоне

Обладатель "Золотого мяча" 2024 года перебрался в "Барселону" из "Манчестер Сити" перед началом текущего сезона.

В нынешней кампании 30-летний полузащитник провёл 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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