"Барселона" подготовилась к срыву трансфера Альвареса и нашла замену

"Барселона" продолжает поиски нападающего на будущее и уже подготовила запасной вариант на случай, если ей не удастся заполучить свою главную трансферную цель, передают Vesti.kz.
По информации TeamTalk, каталонский клуб по-прежнему мечтает о подписании форварда "Атлетико" Хулиана Альвареса, однако понимает, что осуществить такую сделку будет крайне непросто.
Именно поэтому спортивное руководство заранее прорабатывает альтернативные сценарии.
Одним из главных кандидатов на усиление атаки стал нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Словении Беньямин Шешко. Источник утверждает, что руководство "Барселоны" уже включило 23-летнего форварда в список потенциальных новичков, хотя полноценные переговоры могут начаться только в том случае, если вариант с Альваресом окончательно сорвется.
В каталонском клубе считают словенца одним из самых перспективных центральных нападающих Европы. Мощь, скорость и умение играть на пространстве делают его привлекательным вариантом для обновления линии атаки в ближайшие годы.
Шешко перебрался в "Манчестер Юнайтед" лишь прошлым летом, когда английский клуб заплатил за него около 85 миллионов евро. Несмотря на высокую конкуренцию, форвард сумел закрепиться в составе и завершил сезон с 12 забитыми мячами и одной результативной передачей в 32 матчах.
Контракт словенца с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2030 года, поэтому потенциальный трансфер вряд ли будет простым или дешевым. Кроме того, после успешного сезона, в котором "Юнайтед" занял третье место в английской премьер-лиге и вернулся в Лигу чемпионов, манкунианцы не испытывают необходимости расставаться с одним из своих перспективных игроков.
Главные достижения словенского форварда
Отметим, что футбольный путь Шешко начинался в академиях словенских клубов "Кршко" и "Домжале". Позже он перебрался в систему "Ред Булл Зальцбург", где выступал как за основную команду, так и за фарм-клуб "Лиферинг".
После успешного периода в Австрии форвард продолжил карьеру в немецком "РБ Лейпциг", а затем перешел в английский "Манчестер Юнайтед", где выступает в настоящее время.
Также он уже успел собрать внушительную коллекцию трофеев, став трехкратным чемпионом Австрии в составе "Ред Булл Зальцбург", дважды выиграв Кубок Австрии, а еще завоевав Суперкубок Германии с "РБ Лейпциг".
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