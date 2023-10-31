"Барселона" отреагировала на 8-й "Золотой мяч" Месси

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©twitter.com/FCBarcelona

Каталонская "Барселона" отреагировала на то, что Лионель Месси стал восьмикратным обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему футболисту года, сообщают Vesti.kz.

"Великий сделал это снова. 8-й "Золотой мяч". Семья "Барселоны" гордится тобой, Лионель Месси", - говорится в сообщении клуба в твиттер.

Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем Месси. Аргентинец получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду (пять "Золотых мячей").

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Напомним, Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. Аргентинец выиграл с каталонской клубом 35 трофеев, в том числе стал стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В 2021 году Лео перешел в "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

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С лета 2023 года 36-летний форвард играет за "Интер Майами". Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года. В составе команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

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