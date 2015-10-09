Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 23:22
 

"Барселона" отказалась от 22-летнего форварда за 30 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" отказалась от 22-летнего форварда за 30 миллионов ©ФК "Барселона"

"Барселона" приняла решение не подписывать пока Этту Эйонга из "Леванте". Каталонский клуб оценил прогресс камерунского форварда, но счёл отступную в 30 миллионов евро слишком высокой для футболиста с нестабильной игрой, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Поделиться

Причины отказа

22-летний Эйонг провёл 18 официальных матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Несмотря на впечатляющую статистику, в каталонском клубе отмечают чередование ярких игр с менее результативными, что создаёт сомнения для крупного трансфера.


Рост стоимости игрока

"Леванте" подписал форварда из "Вильярреала" всего за три миллиона евро, и его успешная игра резко повысила рыночную стоимость. Отступная в размере 30 миллионов евро делает немедленный трансфер рискованным для "сине-гранатовых".

В "Барселоне" считают, что Эйонг молод, силён и перспективен, но клуб ищет стабильного и надёжного игрока. Пока камерунец нуждается в опыте, чтобы считаться безопасной ставкой для крупных вложений.

Перспектива будущего

Отказ клуба не окончателен: "Барселона" будет наблюдать за прогрессом Эйонга на протяжении сезона. Если игрок подтвердит стабильность и эффективность, трансфер может стать актуальным при подходящих финансовых условиях.

Ранее стало известно, что "Барселона" договорилась о переходе двух будущих звёзд.

