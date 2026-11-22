Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Египта Хамза Абделькарим испытывает проблемы со здоровьем и, вероятно, не поможет основной команде в матче 13-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", передают Vesti.kz.

"Барселона" не хочет рисковать здоровьем нападающего

Как сообщает SPORT, 18-летний футболист 21 ноября пропустил субботнее дерби резервной команды каталонцев против "Эспаньола Б" из-за дискомфорта. Изначально ожидалось, что он выйдет на поле в составе команды Жулиано Беллети, а после встречи может присоединиться к первой команде Ханса-Дитера Флика перед игрой с "Вильярреалом".

По информации источника, представители клуба подтвердили, что Абделькарим почувствовал недомогание, из-за которого не смог принять участие в матче в Сант-Адриа-дель-Бесос. Несмотря на то что форвард тренировался с командой Беллети в пятницу, медицинский штаб решил не рисковать его здоровьем.

Хамза Абделькарим Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

В клубе не расценивают повреждение как серьёзное. Если восстановление пойдёт по плану, Абделькарим пропустит только матчи ближайших выходных и вскоре вернётся к тренировкам.

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Напомним, "Барселона" приобрела 18-летнего нападающего у египетского "Аль-Ахли" в июле 2026 года за 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Абделькарим суммарно провёл 131 минуту в официальных матчах. Из них 12 минут пришлись на выступления за основную команду, 74 — за "Барса Атлетик", а ещё 45 — за молодёжную команду А в Юношеской лиге УЕФА.

В единственном матче за резервную команду египтянин отметился забитым голом.

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