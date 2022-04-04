"Барселона" обыграла "Севилью" и вышла на второе место

©ФК "Барселона"
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Сегодня 08:11

"Барселона" выиграла у "Севильи" в 30-м туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых решающий гол на 72-й минуте забил Педри.

Победа позволила каталонскому клубу набрать 57 очков и по дополнительным показателям выбить "Севилью" (57) со второго места, подопечные Хулена Лопетеги расположились на четвертой строчке.

Следующий матч "Барселона" проведет на выезде с "Леванте" 10 апреля, а двумя днями ранее "Севилья" дома примет "Гранаду".

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Метки:
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