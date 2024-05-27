Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

"Барселона" обыграла 7-кратного победителя Лиги Европы в прощальном матче Хави

"Барселона" обыграла 7-кратного победителя Лиги Европы в прощальном матче Хави
©twitter.com/FCBarcelona

"Барселона" победила на выезде "Севилью" в заключительном, 38-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась со счетом 2:1. В составе гостей отличились Роберт Левандовски (15-я минута) и Фермин Лопес (59-я). У хозяев поля гол забил Юссеф Эн-Несири (31-я).

"Барселона" с 85 очками финишировала на втором месте в турнирной таблице, а "Севилья", имея в активе 41 балл, стала 14-й.

Интересно, что эта игра стала последней для главных тренеров команд. Если Кике Санчес Флорес покидает "Севилью" (7-кратного победителя Лиги Европы) из-за истекающего контракта 30 июня, то Хави Эрнандеса попросили из "Барселоны" после слов о неблагоприятной финансовой ситуации в клубе. Ожидается, что его преемником станет немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Барселона Ла Лига Футбол Севилья

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus