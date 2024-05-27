"Барселона" обыграла 7-кратного победителя Лиги Европы в прощальном матче Хави

"Барселона" победила на выезде "Севилью" в заключительном, 38-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась со счетом 2:1. В составе гостей отличились Роберт Левандовски (15-я минута) и Фермин Лопес (59-я). У хозяев поля гол забил Юссеф Эн-Несири (31-я).

"Барселона" с 85 очками финишировала на втором месте в турнирной таблице, а "Севилья", имея в активе 41 балл, стала 14-й.

Интересно, что эта игра стала последней для главных тренеров команд. Если Кике Санчес Флорес покидает "Севилью" (7-кратного победителя Лиги Европы) из-за истекающего контракта 30 июня, то Хави Эрнандеса попросили из "Барселоны" после слов о неблагоприятной финансовой ситуации в клубе. Ожидается, что его преемником станет немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.