У сборной Казахстана решили увести тренера. Известно о переговорах

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о будущем главного тренера Магомеда Адиева, передают Vesti.kz.

С апреля Адиев совмещает посты в "Ахмате" и сборной Казахстана по футболу.

"Будущее Адиева? Как только решатся все вопросы с федерацией футбола Казахстана, то мы все объявим. Сейчас переговоры продолжаются", - сказал Айдамиров "СЭ".

"Ахмат" под руководством Адиева занял десятое место в турнирной таблице и сохранил прописку в российской премьер-лиге (РПЛ).

В июне сборная Казахстана проведет два товарищеских матча: 7-го числа сыграет против Армении в Ереване, а 11-го встретится с Азербайджаном на нейтральном поле в городе Сомбатхей (Венгрия).

Ранее сын Рамзана Кадырова сменил Магомеда Даудова на посту президента клуба из Грозного, подробности - тут.